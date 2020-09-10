Режима полного прекращения огня в Донбассе невозможно добиться без выполнения политической части Минских соглашений. Об этом директор Украинского института политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру

До местных выборов Зеленского могут ожидать и более серьезные провокации на Донбассе — эксперт © president.gov.ua | president.gov.ua | Перейти в фотобанк

По словам Бортника, перемирие в Донбассе невозможно без политического урегулирования.

«Попытка заморозить через перемирие конфликт не срабатывает, потому что военные находятся слишком близко друг от друга, у них свои счеты. Возможны какие-то ситуативные, временные перемирия только как элемент обеспечения реализации политической части Мирных договоренностей, не по-другому», — сказал политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.