В воскресенье, 6 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые за неделю обстреляли территорию ДНР: под огнем оказались Донецк и окрестности Ясиноватой. В то же время штаб операции Объединенных сил (ООС) в этот же день заявил об обстрелах со стороны ополченцев и о потерях, а также об ответном огне.
По словам Бортника, перемирие в Донбассе невозможно без политического урегулирования.
«Попытка заморозить через перемирие конфликт не срабатывает, потому что военные находятся слишком близко друг от друга, у них свои счеты. Возможны какие-то ситуативные, временные перемирия только как элемент обеспечения реализации политической части Мирных договоренностей, не по-другому», — сказал политолог.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.