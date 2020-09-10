Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершил ошибку, приняв участие в выборах главы государства. Об этом в прямом эфире YouTube-канала издания Украина.ру заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько

«Ему нужно было уйти в отставку, как Назарбаеву, но остаться при этом в управленческой касте. Это было бы наиболее рациональным решением… Сейчас правильным решением было бы организовать трансфер власти в течение двух лет, оставив за собой важный пост, сохранить лицо, нарастить связи с Россией, при этом уйти от власти», — считает политолог.

Нурсултан Назарбаев занимал пост президента Казахстана с 1990 по 2019 год. Сложив полномочия, сохранил посты главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан», а также остался членом Конституционного совета Казахстана.

Призыв к вооруженному восстанию. Зачем оппозиции новый виток насилия в Белоруссии © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.

Во вторник, 8 сентября, ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live перепостил призыв к белорусам создавать собственные «отряды самообороны».