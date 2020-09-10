Во время перемирия в Донбассе военные с обеих сторон попытались использовать эту паузу для укрепления своих позиций, что дало эффект ситуативного военного обострения. Об этом директор Украинского института политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру

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По мнению Бортника, обострение связано с проблемами в политических переговорах: в силу того, что сторонам оказалось сложно договориться о следующих шагах в рамках минского мирного урегулирования, остановился диалог в отношении захваченных лиц, возникли проблемы с определением зон разминирования и выбором даты следующей встречи в «нормандском формате».

«Военные, во-первых, четко воспринимают, что происходит, — они чувствуют политическую конъюнктуру. А во-вторых, военные обеих сторон попытались эту паузу использовать для укрепления своих позиций, и это привело к накоплению противоречия чисто военного, полевого характера, потому что все эти позиции на фронте обагрены кровью, за эти клочки погибло много людей с обеих сторон», — пояснил эксперт.

И это, по его словам, дало эффект ситуативного военного обострения.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.