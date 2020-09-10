В воскресенье, 6 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые за неделю обстреляли территорию ДНР: под огнем оказались Донецк и окрестности Ясиноватой. В то же время штаб операции Объединенных сил (ООС) в этот же день заявил об обстрелах со стороны ополченцев и о потерях, а также об ответном огне.
По мнению Бортника, обострение связано с проблемами в политических переговорах: в силу того, что сторонам оказалось сложно договориться о следующих шагах в рамках минского мирного урегулирования, остановился диалог в отношении захваченных лиц, возникли проблемы с определением зон разминирования и выбором даты следующей встречи в «нормандском формате».
«Военные, во-первых, четко воспринимают, что происходит, — они чувствуют политическую конъюнктуру. А во-вторых, военные обеих сторон попытались эту паузу использовать для укрепления своих позиций, и это привело к накоплению противоречия чисто военного, полевого характера, потому что все эти позиции на фронте обагрены кровью, за эти клочки погибло много людей с обеих сторон», — пояснил эксперт.
И это, по его словам, дало эффект ситуативного военного обострения.
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