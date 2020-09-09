На кладбищах ЛНР и ДНР похоронены 115 детей, погибших в результате конфликта в Донбассе. А некоторые из убийц этих детей приходят в студии украинских телеканалов. Об этом рассказал представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник 9 сентября в комментарии РИА Новости

«Дети коллаборантов». Как на Украине на самом деле относятся к молодёжи Донбасса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Дети Донбасса, рожденные под обстрелами, защищенные телами своих родителей, выкормленные кашками, сваренными на костре, и вымытые последними остатками воды, сегодня красивые и ухоженные пошли первый раз в школу. Возможно, они выжили вопреки всем усилиям мужей таких случайных, безумных и малограмотных персон, сидящих сегодня в украинских студиях», — негодует дипломат.

Мирошник подчеркнул, что «их мужья и, возможно, они сами» создавали экономическую блокаду, перекрывали воду и электроэнергию, поощряли убийц, стрелявших в детей Донбасса, и так хотели, чтобы дети Донбасса были «немытыми и нечесаными», но у них ничего не вышло.

И потому от их желчи, глупости и нереализованных кровавых фантазий в эфир летят вот такие «оговорки», вскрывающие истинные мысли и чувства, добавил представитель ЛНР.