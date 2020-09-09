Ранее в эфире одного из украинских телеканалов депутат от пропрезидентской партии «Слуга народа» Галина Янченко назвала живущих в зоне конфликта в Донбассе детей «немытыми и нечесаными». Парламентарий пояснила, что ее муж был заместителем главы Донецкой областной военно-гражданской администрации, и она объездила всю Донецкую область.
«Дети Донбасса, рожденные под обстрелами, защищенные телами своих родителей, выкормленные кашками, сваренными на костре, и вымытые последними остатками воды, сегодня красивые и ухоженные пошли первый раз в школу. Возможно, они выжили вопреки всем усилиям мужей таких случайных, безумных и малограмотных персон, сидящих сегодня в украинских студиях», — негодует дипломат.
Мирошник подчеркнул, что «их мужья и, возможно, они сами» создавали экономическую блокаду, перекрывали воду и электроэнергию, поощряли убийц, стрелявших в детей Донбасса, и так хотели, чтобы дети Донбасса были «немытыми и нечесаными», но у них ничего не вышло.
И потому от их желчи, глупости и нереализованных кровавых фантазий в эфир летят вот такие «оговорки», вскрывающие истинные мысли и чувства, добавил представитель ЛНР.