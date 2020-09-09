Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил Португалию принять участие в «большой приватизации» в стране, а также заявил, что Киев и Лиссабон могут сотрудничать в аэрокосмической отрасли и выходе на рынки третьих стран. Об этом 9 сентября сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства

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«Министр рассказал присутствующим об экономических реформах в Украине и перечислил три ключевые возможности, которые Украина сегодня может предоставить португальскому бизнесу и инвесторам. Первая из них — большая приватизация», — сказано в сообщение.

Украинский МИД также сообщает, что министр рассказал об открытой и конкурентной процедуре конкурсов, приводя слова Кулебы: «Я приглашаю вас принять участие в большой приватизации в Украине».

Второй возможностью для бизнеса министр назвал цифровизацию. В качестве третьей возможности Кулеба указал аэрокосмическую отрасль, учитывая рост интереса к этой области в мире и в частности в Португалии.