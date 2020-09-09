Отмечается, что Кулеба выступил в Лиссабоне на экономическом форуме с участием представителей португальского бизнеса и государственного секретаря по вопросам торговли, услуг и защиты прав потребителей Министерства экономики и цифровизации Португалии Жуау Торреша.
«Министр рассказал присутствующим об экономических реформах в Украине и перечислил три ключевые возможности, которые Украина сегодня может предоставить португальскому бизнесу и инвесторам. Первая из них — большая приватизация», — сказано в сообщение.
Украинский МИД также сообщает, что министр рассказал об открытой и конкурентной процедуре конкурсов, приводя слова Кулебы: «Я приглашаю вас принять участие в большой приватизации в Украине».
Второй возможностью для бизнеса министр назвал цифровизацию. В качестве третьей возможности Кулеба указал аэрокосмическую отрасль, учитывая рост интереса к этой области в мире и в частности в Португалии.