Истребитель Су-27 поднялся на перехват американского самолета-разведчика над акваторией Черного моря. Об этом 9 сентября сообщает Национальный центр управления обороной

Военный эксперт описал, чем ответит Россия на провокации американской авиации в Крыму © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк Сергей Шойгу отмечал, что российские истребители в последнее время регулярно поднимаются в небо на перехват разведывательных самолетов и бомбардировщиков, имитирующих нанесение ракетных ударов.

Уточняется, что российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающийся к государственной границе объект.

«В воздух был поднят истребитель Су-27, экипаж которого классифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил над акваторией Черного моря», — говорится в сообщении.

В Москве неоднократно подчеркивали, что такое поведение создает дополнительную напряженность в отношениях двух стран, и призывали Вашингтон отказаться от подобных полетов. Американские власти ответили на эту просьбу отказом.