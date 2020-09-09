Переброска белорусского транзита из Литвы в российские порты вполне реальна, учитывая, насколько недальновидными были шаги Минска по так называемой диверсификации экономики. Об этом рассказал сопредседатель пророссийской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: Россия предлагает Белоруссии адекватный выход из кризиса © из личного архива Сергея Луща Александр Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает экономические решения в ответ на персональные санкции стран Балтии в отношении белорусского руководства. В свою очередь «Росморпорт» сообщил, что порты Санкт-Петербург, Усть-Луга и Калининград готовы принять с 2021 года ряд номенклатур из Белоруссии.

«Вполне реально. С учетом того, насколько недальновидными были шаги по так называемой диверсификации и ряд решений по поставкам энергоносителей (та же авантюра с танкерами с нефтью из США через порты Прибалтики). Я не уверен, что тут было рациональное экономическое зерно. Только политические заявления», — пояснил эксперт.

Лущ подчеркнул, что переориентация достаточно большого объема транзита на российские порты только стабилизирует белорусскую экономику и укрепит двусторонние отношения Москвы и Минска.

Это хороший и правильный ход, и его нужно было делать раньше, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.