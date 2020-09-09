Евросоюз и Россия могли бы договориться о будущем суверенитете Белоруссии. Об этом рассказал бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович 9 сентября на Международном экономическом форуме в польском Карпаче

«Символ борьбы за свободную Белоруссию». Польша лепит из Тихановской государственного деятеля © REUTERS, Kacper Pempel Светлана Тихановская встретилась в Варшаве с премьером Польши Матеушем Моравецким, который передал ей ключи от государственной резиденции в польской столице.

«Я думаю, что этот вопрос должен быть скоординирован между Евросоюзом и Россией. Я думаю, что Россия согласится с суверенитетом Белоруссии», — сказал дипломат.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.