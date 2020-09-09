Участники митинга направили президенту Украины Владимиру Зеленскому петицию со всеми своими требованиями. В их числе не только отмена провальных, на взгляд митингующих, реформ, возвращение поддержки промышленности, но и роспуск парламента и отставка правительства.
«Мы подчеркиваем, что это антиконституционное решение обосновано надуманными причинами и ущемляет базовые права более полумиллиона граждан — жителей Донбасса», — говорится в петиции.
В обращении также отмечается, что власть не нашла лучшего варианта, чем отменить выборы в ряде участков Донецкой и Луганской областей, в которых согласно всем социологическим исследованиям потерпела бы сокрушительное поражение.
Кроме того, протестующие потребовали также от глав Донецкой и Луганской областей отозвать письма об отмене выборов.
Местные выборы на Украине назначены на 25 октября.