В акции «Мир, работа, достаток, выборы Донбассу» по разным данным приняло участие около 10-ти тысяч человек, митингующие потребовали вернуть право голоса для 500 тысяч жителей Донбасса, информацию об акции опубликовала пресс-служба партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» 9 сентября

Участники митинга направили президенту Украины Владимиру Зеленскому петицию со всеми своими требованиями. В их числе не только отмена провальных, на взгляд митингующих, реформ, возвращение поддержки промышленности, но и роспуск парламента и отставка правительства.

«Мы подчеркиваем, что это антиконституционное решение обосновано надуманными причинами и ущемляет базовые права более полумиллиона граждан — жителей Донбасса», — говорится в петиции.

В обращении также отмечается, что власть не нашла лучшего варианта, чем отменить выборы в ряде участков Донецкой и Луганской областей, в которых согласно всем социологическим исследованиям потерпела бы сокрушительное поражение.

Экс-соратник Порошенко через суд требует отменить местные выборы на Украине © CC0, Pixabay

Местные выборы на Украине назначены на 25 октября.