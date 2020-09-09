По данным СК Белоруссии, оппозиционеры Знак и Колесникова причастны к призывам в захвате власти, а также совершали действия, направленные на дестабилизацию и причинение вреда нацбезопасности страны. В следствии подтвердили, что располагают доказательствами вины арестованных.
По обвинению в причинении вреда нацбезопасности задержан юрист штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико Илья Салей.
В понедельник, 7 августа, появились данные, что похищена член КС Мария Колесникова.
После чего в Координационном совете заявили о пропаже еще двух его членов — Антона Родненкова и Ивана Кравцова.
Утром в среду, 9 сентября, СМИ написали, что неизвестные увезли еще одного оппозиционера Максима Знака.
В составе президиума КС остается нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, которая 9 сентября обвинила власти Белоруссии: «Сначала у нас похитили страну, теперь похищают лучших из нас».
По факту создания КС заведено уголовное дело по статье о публичных призывах к захвату государственной власти или совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Статья предполагает тюремный срок до 5 лет.