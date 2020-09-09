В Следственном комитете Белоруссии обнародовали информацию о заключении под стражу членов президиума Координационного совета (КС) Максима Знака и Марии Колесниковой с санкции прокурора, оппозиционеры находятся в статусе подозреваемых, сообщает РИА-Новости 9 сентября

По данным СК Белоруссии, оппозиционеры Знак и Колесникова причастны к призывам в захвате власти, а также совершали действия, направленные на дестабилизацию и причинение вреда нацбезопасности страны. В следствии подтвердили, что располагают доказательствами вины арестованных.

В Минске задержали адвоката штаба Бабарико Илью Салея © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Виктора Бабарико Илья Салей.

В понедельник, 7 августа, появились данные, что похищена член КС Мария Колесникова.

После чего в Координационном совете заявили о пропаже еще двух его членов — Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

Утром в среду, 9 сентября, СМИ написали, что неизвестные увезли еще одного оппозиционера Максима Знака.

В составе президиума КС остается нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, которая 9 сентября обвинила власти Белоруссии: «Сначала у нас похитили страну, теперь похищают лучших из нас».

По факту создания КС заведено уголовное дело по статье о публичных призывах к захвату государственной власти или совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии. Статья предполагает тюремный срок до 5 лет.