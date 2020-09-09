Украинские силовики в Мариуполе проведут превентивные мероприятия по противодействию террористическим и диверсионным угрозам. Об этом 9 сентября сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook

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«В случае необходимости перемещения в другие районы города, во избежание недоразумений, нужно обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность», — отметили в штабе.

С собой необходимо иметь паспорт, водительское удостоверение или справку об учебе.Отмечается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства Украины и санкционированы командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.