Отмечается, что мероприятие проведут 10-11 сентября.В ООС призывают горожан: не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и соблюдать правила обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами.
«В случае необходимости перемещения в другие районы города, во избежание недоразумений, нужно обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность», — отметили в штабе.
С собой необходимо иметь паспорт, водительское удостоверение или справку об учебе.Отмечается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства Украины и санкционированы командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.