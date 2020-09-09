«Мариуполь был бы наш». Бородай объяснил, почему с Донбассом не получилось как с Крымом
«Мариуполь был бы наш». Бородай объяснил, почему с Донбассом не получилось как с Крымом
© Владимир Трефилов
Отмечается, что мероприятие проведут 10-11 сентября.В ООС призывают горожан: не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и соблюдать правила обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами.

«В случае необходимости перемещения в другие районы города, во избежание недоразумений, нужно обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность», — отметили в штабе.

С собой необходимо иметь паспорт, водительское удостоверение или справку об учебе.Отмечается, что все действия происходят в рамках действующего законодательства Украины и санкционированы командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Владимиром Кравченко.    