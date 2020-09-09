Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан рассказал, кто будет следующим президентом страны. Об этом 9 сентября в своем Facebook написал журналист Дмитрий Гордон, которому Богдан дал интервью

Гордон отметил, что интервью с Богданом — одно «из самых сенсационных в его биографии». Богдан, Саакашвили и «слуга народа» Ясько обсудили киевские выборы за бокалом вина - фото © Facebook, Елизавета Ясько

«Я вижу четыре [кандидатуры]. [Мэр Киева Виталий] Кличко. Если будет феерическая избирательная кампания, если он перестанет говорить о Киеве, а будет говорить о жизни, если он будет говорить красиво и создаст команду, у него есть потенциал. [Экс-премьер Владимир] Гройсман, [спикер Рады] Дима Разумков, [юрист] Андрей Портнов», — сказал Богдан, отметив, что последний из них является «темной лошадкой».

Также он рассказал о своих отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским и том, что постоянно шептал ему на ухо. Речь также шла о встрече Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным в Париже, об отставке, уголовных производствах в отношении пятого президента Петра Порошенко, скандале с «вагнеровцами», нынешнем главе Офиса президента Андрее Ермаке и общении с украинскими миллиардерами.