«Да, пока мы видим больше декларации, но после встреч наших президентов мы перейдем к реальным действиям по сближению и нормализации экономической ситуации», — указал эксперт.
По его мнению, для Белоруссии сейчас это критически важно, чтобы просто сохранить стабильность и чтобы найти выход из политического кризиса.
Лущ добавил, что прозападное лобби действительно существует, поскольку так называемая многовекторность последних пяти лет, естественно, реализовывалась с его подачи и имела какую-то рекомендательную базу.
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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.