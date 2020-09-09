В частности, речь идет о законопроекте, которым предусматривается законодательное определение видов электрического транспорта. По словам Шмыгаля, отсутствие таких терминов, как «легковой электромобиль» или «гибридный электромобиль», часто вызывает лишнюю бюрократическую волокиту.
«Предлагаем депутатам исправить эту ситуацию… Признать развитие электрических видов автотранспорта приоритетом для государства. Это предлагаем в правительственном законопроекте, одобренном на заседании Кабмина», — заявил Шмыгаль.