Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль хочет предложить депутатам Рады утвердить документ о развитии электрических видов автотранспорта приоритетом для государства. Об этом 9 сентября он заявил на заседании правительства, которое транслировалось в YouTube

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