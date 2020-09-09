Госбюро расследований Украины открыло уголовное производство в отношении директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника по факту незаконной продажи земельного участка в Крыму, а также по обвинению в узурпации власти и превышении служебных полномочий. Об этом 9 сентября сообщает УНИАН

Отмечается, что Сытника обвиняют в продаже земельного участка в Севастополе по российским законам за 40 тысяч долларов, что не было отражено в декларации директора НАБУ.

Также в правоохранительные органы подано заявление относительно самовольного захвата власти Сытником и превышении им служебных полномочий из-за игнорирования решения Конституционного суда Украины о незаконности его назначения на должность. Гигантская крыса подстерегает Сытника под зданием НАБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Участок земли в оккупированном Крыму (участок Б-65 в садовом товариществе "Мираж" в Нахимовском районе Севастополя) был оформлен женой Сытника на свое имя в соответствии с нормами российского законодательства. Сытник отрицал его отчуждение. Однако по факту участок был продан в 2017 году, и были уплачены налоги в бюджет РФ», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что факт продажи земли за 900 тыс. рублей подтверждают выписки из российских реестров, договор купли-продажи и другие документы.