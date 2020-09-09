Белоруссии нужно честно поблагодарить РФ за то, что она не допустила еще более глубокого вмешательства во внутриполитические процессы Белоруссии, подставила плечо и сделала важный шаг на международной арене. Об этом рассказал сопредседатель пророссийской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: Россия предлагает Белоруссии адекватный выход из кризиса © из личного архива Сергея Луща

Прежде всего, это диалог и структурные политические реформы с приходом новых, в том числе пророссийских, политических движений в белорусском политическом поле, подытожил Лущ.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.