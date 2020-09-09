Сергей Лущ: Россия предлагает Белоруссии адекватный выход из кризиса
Сергей Лущ: Россия предлагает Белоруссии адекватный выход из кризиса
© из личного архива Сергея Луща
Самое главное, подчеркнул эксперт, что Россия понимает настроения белорусского народа и в принципе предлагает нормальную стратегию выхода из политического кризиса.

Прежде всего, это диалог и структурные политические реформы с приходом новых, в том числе пророссийских, политических движений в белорусском политическом поле, подытожил Лущ.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.