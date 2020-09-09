Уличные беспорядки в Белоруссии не пойдут по украинскому сценарию, считает депутат.
Белорусское поле практически свободно от радикалов, потому что специальные и правоохранительные службы страны сильны и многочисленны, к тому же у Лукашенко есть военная страховка, которую ему пообещал президент РФ Владимир Путин в рамках договора о Союзном государстве.
«Радикализация протеста может произойти только при соответствующей политике белорусских властей. Пока этого не предвижу. Но спецслужбы других стран также не дремлют», — сказал Лукашок.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Во вторник, 8 сентября, в интервью ведущим российским СМИ Александр Лукашенко заявил, что за протестами в его стране стоят американцы, действующие через центры в Польше и Чехии.