Протестные акции в Белоруссии не стихают, как это прогнозировали ранее многие эксперты, а остаются столь же многочисленными, как и сразу после выборов, но ожидать радикализации митингов не стоит, рассказал глава Витебского отделения Республиканской партии труда и согласия Александр Лукашок в интервью изданию Украина.ру

Уличные беспорядки в Белоруссии не пойдут по украинскому сценарию, считает депутат.

Белорусское поле практически свободно от радикалов, потому что специальные и правоохранительные службы страны сильны и многочисленны, к тому же у Лукашенко есть военная страховка, которую ему пообещал президент РФ Владимир Путин в рамках договора о Союзном государстве.

«Радикализация протеста может произойти только при соответствующей политике белорусских властей. Пока этого не предвижу. Но спецслужбы других стран также не дремлют», — сказал Лукашок.

«Белая Русь» и «Вместе» будут задавать повестку в Белоруссии – Лукашок © babariko.by здесь.

Во вторник, 8 сентября, в интервью ведущим российским СМИ Александр Лукашенко заявил, что за протестами в его стране стоят американцы, действующие через центры в Польше и Чехии.