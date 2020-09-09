Эксперт объясняет подобные настроения тем, что протестующие представляют собой концентрированное массовое сознание, которое в значительной степени иррационально.
«Я даже не думаю, что многие думают категориями "А что потом?"». Ситуация наэлектризована, и люди думают о том, что сейчас происходит», — сказал Лущ.
Тем временем, сетует общественный деятель, Координационный совет оппозиции начинает продвигать националистическую повестку, на митингах появляются флаги Евросоюза и начинает звучать конкретная антироссийская риторика.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.