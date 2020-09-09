Вопросы о вмешательстве внешних сил во внутренние дела Белоруссии сейчас меньше всего заботят протестующих. Для них политические требования с 9 августа не изменились. Об этом рассказал сопредседатель пророссийской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: Россия предлагает Белоруссии адекватный выход из кризиса © из личного архива Сергея Луща

«Я даже не думаю, что многие думают категориями "А что потом?"». Ситуация наэлектризована, и люди думают о том, что сейчас происходит», — сказал Лущ.

Тем временем, сетует общественный деятель, Координационный совет оппозиции начинает продвигать националистическую повестку, на митингах появляются флаги Евросоюза и начинает звучать конкретная антироссийская риторика.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.