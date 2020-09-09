За более тесный союз с Россией выступают как минимум 50% белорусских граждан. Другое дело, что на фоне поддержки Москвой президента Александра Лукашенко Россия сама начинает ассоциироваться с режимом Лукашенко. Об этом рассказал сопредседатель пророссийской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: Россия предлагает Белоруссии адекватный выход из кризиса © из личного архива Сергея Луща

«У них не получилось это сделать раньше, но они постарались это сгладить. Мы видим на митингах флаги Евросоюза, мы слышим конкретную антироссийскую риторику и обвинения в адрес РФ и президента Путина. Это было на акциях протеста в ближайшие выходные», — указал Лущ.

Поэтому, занимая проактивную позицию, Россия рискует потерять часть симпатизантов из числа людей, которые искренне поддерживают интеграцию с РФ, но не поддерживают действующего президента, констатировал общественный деятель.

При этом, по его мнению, Россию нужно поблагодарить за то, что она не допустила еще более глубокого вмешательства во внутриполитические процессы республики со стороны Запада.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.