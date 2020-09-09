Эксперт подчеркнул, что так называемый Координационный совет оппозиции все больше обретает некую форму и материализует националистическую повестку.
«У них не получилось это сделать раньше, но они постарались это сгладить. Мы видим на митингах флаги Евросоюза, мы слышим конкретную антироссийскую риторику и обвинения в адрес РФ и президента Путина. Это было на акциях протеста в ближайшие выходные», — указал Лущ.
Поэтому, занимая проактивную позицию, Россия рискует потерять часть симпатизантов из числа людей, которые искренне поддерживают интеграцию с РФ, но не поддерживают действующего президента, констатировал общественный деятель.
При этом, по его мнению, Россию нужно поблагодарить за то, что она не допустила еще более глубокого вмешательства во внутриполитические процессы республики со стороны Запада.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.