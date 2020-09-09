То, что сейчас происходит в Белоруссии, – хороший «кейс» и урок для России, благодаря которому она отрабатывает собственные технологии контрреволюции, считает политтехнолог Марат Баширов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Марат Баширов: Лукашенко наконец-то осознал, что опоздал с реформами © РИА Новости, Владимир Трефилов Александр Лукашенко предрек крушение России в случае краха Белоруссии, а также предупредил о координации протестов через соцсети, заявив, что «богатая Россия» с ними не справится.

«Я думаю, что то, что сейчас происходит в Белоруссии, — это такой хороший кейс, на котором сейчас отрабатываются и наши технологии контрреволюции. И то, что там сейчас идут такие разительные перемены — и в самой риторике господина Лукашенко, и комбинировании использования силовых и информационных методов, — это все проходит при участии наших специалистов, я более чем уверен. Так что мы тренируемся, тренируемся», — отметил политтехнолог.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.