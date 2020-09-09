По мнению белорусского депутата, России в сложившихся обстоятельствах важно сохранить политический и экономический контроль, а также контроль над белорусскими СМИ.
Эксперт уточнил, что под политическим контролем он имеет в виду гарантии Москвы действующему президенту.
«У меня есть вопросы к политике Кремля, и главный из них: мне не очень понятно, как Кремль собирается оседлать протестное поле. Вариант перехода ярых протестных в политическую партию Бабарико не является безусловным. Среди западноориентированных активистов оппозиции немало тех, кто открестится от Бабарико, как только он начнёт выстраивать прагматичный диалог с Кремлём», — уверен Лукашок.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
В конце августа белорусский банкир и политик Виктор Бабарико и член президиума Координационного совета Мария Колесникова объявили о создании новой политической силы «Вместе», о чем Бабарико написал в Telegram-канале.
При этом сам Бабарико на данный момент находится в СИЗО, о его задержании стало известно 18 июня, перед выборами президента Белоруссии. Обвиняют оппозиционера в незаконном выведении со счетов Белгазпромбанка в Латвию более 430 млн долларов.