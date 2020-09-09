Белорусский банкир, политик и заключенный Виктор Бабарико уже стал лидером оппозиции, и в ближайшее время его партия сможет составить конкуренцию правящей политсиле, но это не всем понравится, рассказал глава Витебского отделения Республиканской партии труда и согласия Александр Лукашок в интервью изданию Украина.ру

По мнению белорусского депутата, России в сложившихся обстоятельствах важно сохранить политический и экономический контроль, а также контроль над белорусскими СМИ.

Эксперт уточнил, что под политическим контролем он имеет в виду гарантии Москвы действующему президенту.

«У меня есть вопросы к политике Кремля, и главный из них: мне не очень понятно, как Кремль собирается оседлать протестное поле. Вариант перехода ярых протестных в политическую партию Бабарико не является безусловным. Среди западноориентированных активистов оппозиции немало тех, кто открестится от Бабарико, как только он начнёт выстраивать прагматичный диалог с Кремлём», — уверен Лукашок.

«Белая Русь» и «Вместе» будут задавать повестку в Белоруссии – Лукашок © babariko.by здесь.

В конце августа белорусский банкир и политик Виктор Бабарико и член президиума Координационного совета Мария Колесникова объявили о создании новой политической силы «Вместе», о чем Бабарико написал в Telegram-канале.

При этом сам Бабарико на данный момент находится в СИЗО, о его задержании стало известно 18 июня, перед выборами президента Белоруссии. Обвиняют оппозиционера в незаконном выведении со счетов Белгазпромбанка в Латвию более 430 млн долларов.