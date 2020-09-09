Стороны Трехсторонней контактной группы по Донбассу договорились о совместной инспекции в районе поселка Шумы под Горловкой при участии представителя координатора от ОБСЕ. Об этом 9 сентября сообщает Офис президента Украины, информацию также подтвердили в МИД ДНР

Время «Ч» для Донбасса: что происходит в регионе после «ультиматума Пушилина» © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Отмечается, что заседание ТКГ прошло в режиме видеоконференции. По данным украинской стороны, ОБСЕ подтвердила безосновательность каких-либо обвинений в адрес Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы в период с 5 июля по 2 сентября.

«Призываем и Киев, и представителей ОБСЕ отнестись к данной мере с объективностью, ответственностью и полным осознанием важности ее осуществления в рамках взаимной согласованности действий», — говорится в сообщении МИД ДНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республике фиксируют продвижение укреплений (траншей) украинской армии в районе населенного пункта Шумы в направлении к арке водовода «Северский Донец — Донбасс», а также создание нового укрепления в районе Петровского. Он пригрозил отдать приказ Народной милиции об ударе по укреплениям, если они не будут демонтированы.