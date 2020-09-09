«Участники консультаций договорились о совместной инспекции в районе населенного пункта Шумы при участии представителя координатора от ОБСЕ. Украинская сторона обеспечит вопросы логистики и гарантии безопасности всем участникам инспекции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что заседание ТКГ прошло в режиме видеоконференции. По данным украинской стороны, ОБСЕ подтвердила безосновательность каких-либо обвинений в адрес Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы в период с 5 июля по 2 сентября.
«Призываем и Киев, и представителей ОБСЕ отнестись к данной мере с объективностью, ответственностью и полным осознанием важности ее осуществления в рамках взаимной согласованности действий», — говорится в сообщении МИД ДНР.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в республике фиксируют продвижение укреплений (траншей) украинской армии в районе населенного пункта Шумы в направлении к арке водовода «Северский Донец — Донбасс», а также создание нового укрепления в районе Петровского. Он пригрозил отдать приказ Народной милиции об ударе по укреплениям, если они не будут демонтированы.