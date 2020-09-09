Поправки в Конституцию, которые предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко, будут работать на расслоение протестной массы, считает политтехнолог Марат Баширов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По его мнению, важно то, что Александр Лукашенко, наконец, осознал, что критическая масса граждан, которые протестуют в Минске, сложилась в результате того, что он опоздал с реформами.

«Но важно, что он это осознал и начинает вот эту работу по демократизации, по делению полномочий. Потому что вот эта критическая масса, которая скопилась (они сами оценивают, что она примерно 30% от населения) — она ведь дробная. Кто-то недоволен отсутствием реформ в политической сфере, кто-то недоволен тем, что происходит в экономической сфере. И эти инициативы сейчас будут работать на расслоение вот этой протестной группы», — сказал эксперт.

Марат Баширов: Лукашенко наконец-то осознал, что опоздал с реформами © РИА Новости, Владимир Трефилов

«То, что он это не откладывает в долгий ящик и говорит о 2022 годе — кому-то это кажется долгим процессом. Но с другой стороны, один год на изменение законодательства — это обычный период. Конечно, избиратели услышат, и кто-то по-разному отнесется к срокам. И это более важно, чем то, как к этому отнесутся те люди, которые называют себя лидерами оппозиции. Потому что в Белоруссии на самом деле уникальная ситуация — там нет ярких лидеров, которые бы имели такой уровень доверия, как это было, например, на Украине, когда у Тимошенко 20% уровень доверия, еще у кого-то заметный. Здесь как раз на поверхность были подняты совершенно случайные люди, они не являются лидерами общественного мнения», — добавил политтехнолог.

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