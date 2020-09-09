Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной легализации россиян на Украине. Об этом 9 сентября сообщает пресс-центр СБУ

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