Отмечается, что житель Харькова пообещал гражданину России безосновательно получить украинское гражданство.
«Он гарантировал клиенту изготовление комплекта поддельных документов, которые должны были стать основанием для оформления Государственной миграционной службой легальных национального и зарубежного биометрических паспортов гражданина Украины. Стоимость «услуг» составляла 5000 долларов», — говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной деятельности в пригороде Харькова после получения заказчиком биометрического паспорта. Продолжаются неотложные следственные действия.