«За каждым таким случаем таится своя боль»: Кимаковский рассказал, сколько политзаключенных томится в застенках СБУ
«За каждым таким случаем таится своя боль»: Кимаковский рассказал, сколько политзаключенных томится в застенках СБУ
© РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк
Отмечается, что житель Харькова пообещал гражданину России безосновательно получить украинское гражданство. 

«Он гарантировал клиенту изготовление комплекта поддельных документов, которые должны были стать основанием для оформления Государственной миграционной службой легальных национального и зарубежного биометрических паспортов гражданина Украины. Стоимость «услуг» составляла 5000 долларов», — говорится в сообщении. 

Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной деятельности в пригороде Харькова после получения заказчиком биометрического паспорта. Продолжаются неотложные следственные действия.    