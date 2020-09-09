Ранее отец оппозиционерки Александр Колесников сообщил, что его дочь арестовали и содержат под стражей в минском СИЗО №1 на улице Володарского.
Член президиума Координационного совета Мария Колесникова стала первой из своих соратников, кто получил этот статус. Из других членов президиума, который состоит из семи человек, в Минске на свободе остается пока только нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич, которой стало плохо после того, как в ее дом попытались войти неизвестные.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.
Во вторник, 8 сентября, ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live перепостил призыв к белорусам создавать собственные «отряды самообороны».