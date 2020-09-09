Один из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова получила статус подозреваемой в уголовном деле о захвате власти. Об этом 9 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Людмилу Казак

Ранее отец оппозиционерки Александр Колесников сообщил, что его дочь арестовали и содержат под стражей в минском СИЗО №1 на улице Володарского.

«Народные дружины» против «титушек»: протест в Белоруссии перестал быть мирным © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Мария Колесникова стала первой из своих соратников, кто получил этот статус. Из других членов президиума, который состоит из семи человек, в Минске на свободе остается пока только нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич, которой стало плохо после того, как в ее дом попытались войти неизвестные.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело.

Во вторник, 8 сентября, ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live перепостил призыв к белорусам создавать собственные «отряды самообороны».