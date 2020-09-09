Банкир и экс-кандидат в президенты Белоруссии Виктор Бабарико - уже сформировавшийся лидер оппозиции, партия которого в ближайшее время станет хедлайнером повестки в стране, рассказал глава Витебского отделения Республиканской партии труда и согласия Александр Лукашок в интервью изданию Украина.ру

«У оппозиции уже есть чёткий лидер. И это Виктор Бабарико. Пока он в тюрьме. Но после погашения протестных настроений его придётся выпустить, так как надо же будет красиво всё по Белгазпромбанку решать. Вижу Бабарико как лидера новой политической силы», — сказал депутат.

В Минске задержали адвоката штаба Бабарико Илью Салея © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

По его мнению, решающий голос скоро перейдет парламенту, где задавать повестку будут две примерно сопоставимые по величине партии: «Белая Русь» и «Вместе».

Все остальные, сказал Лукашок, наберут от 3 до 15 % и будут отражать несистемные настроения граждан, в том числе и Республиканская партия труда и согласия, отделение которой возглавляет он сам.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

В конце августа белорусский банкир и политик Виктор Бабарико и член президиума Координационного совета Мария Колесникова объявили о создании новой политической силы «Вместе», о чем Бабарико написал в Telegram-канале.

Сам Бабарико на данный момент находится в СИЗО, о его задрежании стало известно 18 июня, перед выборами президента Белоруссии. Обвиняют оппозиционера в незаконном выведении со счетов Белгазпромбанка в Латвию более 430 млн долларов.

Партия «Белая Русь» была создана в 2007 году в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко, финансируется из госбюджета.