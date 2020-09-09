«У оппозиции уже есть чёткий лидер. И это Виктор Бабарико. Пока он в тюрьме. Но после погашения протестных настроений его придётся выпустить, так как надо же будет красиво всё по Белгазпромбанку решать. Вижу Бабарико как лидера новой политической силы», — сказал депутат.
Лукашок дал свой прогноз на то, как в ближайшее время распределятся политические роли.
По его мнению, решающий голос скоро перейдет парламенту, где задавать повестку будут две примерно сопоставимые по величине партии: «Белая Русь» и «Вместе».
Все остальные, сказал Лукашок, наберут от 3 до 15 % и будут отражать несистемные настроения граждан, в том числе и Республиканская партия труда и согласия, отделение которой возглавляет он сам.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
В конце августа белорусский банкир и политик Виктор Бабарико и член президиума Координационного совета Мария Колесникова объявили о создании новой политической силы «Вместе», о чем Бабарико написал в Telegram-канале.
Сам Бабарико на данный момент находится в СИЗО, о его задрежании стало известно 18 июня, перед выборами президента Белоруссии. Обвиняют оппозиционера в незаконном выведении со счетов Белгазпромбанка в Латвию более 430 млн долларов.
Партия «Белая Русь» была создана в 2007 году в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко, финансируется из госбюджета.