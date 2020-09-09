Экс-председатель Европейского совета, глава крупнейшей общеевропейской политсилы - Европейской народной партии - Дональд Туск предложил номинировать белорусских оппозиционеров Сергея и Светлану Тихановских на Нобелевскую премию мира. Об этом 9 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter Туска

«Российская пропаганда». Тихановская обратилась к гражданам РФ © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея, который все еще находится в тюрьме, на Нобелевскую премию мира, чтобы отдать дань уважения всем белорусским задержанным в этот самый мирный момент в году», — заявил он.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.

Позднее сторонники Тихановской создали Координационный совет оппозиции Белоруссии, по факту учреждения которого Генпрокуратура республики открыла уголовное дело по статье «Призывы к захвату власти». Дело ведет Следственный комитет.