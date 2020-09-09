Для россиян их личное развитие и благосостояние важнее абстрактных идей о великих геополитических достижениях, и это нормально. Об этом рассказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов 9 сентября в комментарии изданию «Взгляд»

Павел Карназыцкий: События в Беларуси дали России время подготовиться к отражению цветной революции © Facebook, Павел Альфредович Карназыцкий ВЦИОМ, 43% россиян считают, что Союзное государство как объединение двух стран не нужно, достаточно просто поддерживать добрососедские отношения с Белоруссией как с другим государством. При этом 22% респондентом считают, что необходимо объединение двух государств на равноправной основе, а 17% выступают за вхождение Белоруссии в состав РФ на правах одного или нескольких субъектов.

Эксперт отметил, что данные опроса ВЦИОМ свидетельствуют о наличии у граждан России здравого смысла и спокойного, не экзальтированного отношения к ситуации.

«Люди понимают, что если встанет вопрос о вхождении Белоруссии в состав России, то безболезненно и гладко этот процесс едва ли пройдет», — считает Лукьянов.

К тому же, подчеркнул политолог, настроения белорусов тоже не консолидированные, и в отношении вопроса интеграции с Россией есть разные мнения, в том числе и диаметрально противоположные.

В этой ситуации нет причин создавать новый кризисный очаг, поэтому большая часть россиян выступает за тесные взаимоотношения и экономическую интеграцию России и Белоруссии, но как двух равноправных добрых соседей, добавил специалист.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.