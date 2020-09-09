«Тут (в Белоруссии — ред.), как вы говорите, чистота, аккуратность, спокойствие и так далее. Но в воскресенье у нас иногда люди ходят по улицам. Поэтому вот мой ответ на вопрос: никакой дестабилизации в стране нет. И знаете, если бы не внешний фактор, и этого бы не было», — заявил Лукашенко.
Он уточнил, что под «внешним фактором» имеет в виду «управление извне» в лице «американцев из центра под Варшавой через Telegram-каналы известные». Помимо Польши белорусский президент также упомянул Чехию, Литву и Украину.
По его словам, внешнее воздействие для дестабилизации обстановки в Белоруссии осуществляется двумя способами. Во-первых, базирующиеся за границей администраторы одного из Telegram-каналов управляют акциями протеста белорусской оппозиции, указывая их участникам, в каких районах Минска и когда они должны собираться. Во-вторых, ряд стран, западных соседей Белоруссии, как напомнил Лукашенко, проводят военные учения вблизи ее границ.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.