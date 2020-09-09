Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никакой дестабилизации в стране нет, а митинги в Минске спровоцированы «внешним фактором». Он сказал об этом в интервью российским СМИ, которое канал RT транслировал 9 сентября

Эксперт объяснил, почему акции протеста в Белоруссии вряд ли пойдут на спад © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Он уточнил, что под «внешним фактором» имеет в виду «управление извне» в лице «американцев из центра под Варшавой через Telegram-каналы известные». Помимо Польши белорусский президент также упомянул Чехию, Литву и Украину.

По его словам, внешнее воздействие для дестабилизации обстановки в Белоруссии осуществляется двумя способами. Во-первых, базирующиеся за границей администраторы одного из Telegram-каналов управляют акциями протеста белорусской оппозиции, указывая их участникам, в каких районах Минска и когда они должны собираться. Во-вторых, ряд стран, западных соседей Белоруссии, как напомнил Лукашенко, проводят военные учения вблизи ее границ.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. При разгоне акций правоохранители применяли насилие.