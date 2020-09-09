Полицейские Львова открыли уголовное дело по факту использования коммунистической символики 21-летним местным жителем. Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба полиции области

Декоммунизация: народ против, элиты – за © Prozorro.sale

По данному факту следователи открыли уголовное дело по статье «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов». Наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.