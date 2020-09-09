Отмечается, что мужчина надел футболку с изображением георгиевской ленты, серпа и молота и надписи СССР. Прохожие сообщили об этом в полицию, которая приехала и задержала парня.
По данному факту следователи открыли уголовное дело по статье «Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов». Наказание по этой статье предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества или без таковой.