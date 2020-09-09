По ходатайству прокуратуры «АР Крым», входящей в структуру Генпрокуратуры Украины, суд наложил арест на 65 самолетов российских авиакомпаний, летавших в Крым. Об этом 9 сентября сообщается в Telegram-канале ведомства

«Сейчас установлено около 40 российских авиакомпаний, которые осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины», – говорится в сообщении.

При этом не уточняется, был ли этот арест заочным, или Киеву все же удалось реально задержать какое-то число российских самолетов.

«Прокурор Крыма» Мамедов признал, что никто не понимает, чем занимается его ведомство © пресс-служба НАБУ

Ранее прокуратура «АР Крым» сообщила о наложении ареста на 18 судов-нарушителей порядка въезда и выезда с территории «оккупированного полуострова» и заявила о планах направить запросы в иностранные государства о международной правовой помощи, с целью выполнения арестов.