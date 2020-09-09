Юрист штаба экс-кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Илья Салей был задержан в Минске 9 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь Координационного совета оппозиции Белоруссии Антон Родненков, передает Kyky.org

КС оппозиции заявил о задержании последнего члена президиума, остававшегося на свободе в Белоруссии © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Сообщается, что его обвиняют по уголовной статье «Призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности». Наказание по этой статье предусматривает арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее около 10:00 9 сентября появилась информация о том, что в доме Салея проводится обыск.

«Я живу в доме 14 по Туровского (там же живет и Салей). До обыска был тихарь. Я вызвала милицию, но те, естественно, приехав через полчаса, сказали: "Он же ушел, что мы можем сделать?!". Понятых я не видела», — рассказала очевидица.

Позднее штаб подтвердил эту информацию: в 10:07 девушка Салея получила сообщение с текстом «Обыск».

Ранее штаб Координационного совета сообщил о задержании Максима Знака, который был последним членом президиума КС, остававшимся на свободе в Белоруссии. Остальные также либо задержаны, либо находятся за пределами республики.