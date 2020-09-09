«Абсолютное большинство черновчан считает, что все дети должны учиться в школе. Для нас важно защитить наших директоров и учителей от давления центральных властей и полиции. Они действительно боятся наложения штрафов — 17 тысяч или 34 тысячи (611 или 1260 долларов — ред.). Поэтому я думаю, что нам всем обязательно их надо поддержать», — сказал Продан.
Он привел в пример Тернополь и Ивано-Франковск, которые также находятся в «красной» зоне, однако там дети уже пошли в школы и детсады.
«Поэтому наш городской совет также подает иск к кабинету министров о непризнании "красной" зоны», — объяснил Продан.
С середины марта правительство Украины ввело общенациональный карантин из-за вспышки COVID-19. С середины мая ряд ограничительных мер решено было смягчить.
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к «адаптивному карантину», то есть в случае обострения инфекции карантинные меры будут усиливаться в отдельных регионах, а не по всей стране.
При этом в зависимости от уровня заражения COVID-19 устанавливаются четыре зоны эпидемиологической опасности: «зеленая», «желтая», «оранжевая» и «красная». Позже карантин был продлен до ноября.