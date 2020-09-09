Семья из Белоруссии попросила международной защиты на Украине из-за преследования в своей стране. Об этом пресс-центр Госпогранслужбы Украины сообщил в Facebook 9 сентября

Белорусы не смогли попасть на Украину из-за закрытия границ © sb.by

«Во время пограничного контроля граждане сразу обратились к военнослужащим Государственной пограничной службы Украины, отметив, что они нуждаются в дополнительной защите из-за притеснений в своей стране», — говорится в сообщении.

Так, по словам мужчины, уже некоторое время они чувствовали давление со стороны белорусских правоохранительных органов, однако из страны решили уехать, поскольку недавно против него якобы было заведено уголовное дело, связанное со взяточничеством.

Белорусам разъяснили порядок обращения за защитой в соответствии с украинским законодательством и оформили въезд на Украину в установленном порядке. Также в подразделение миграционной службы Украины было направлено уведомление об обращении за защитой.

Всего за последнее время в пунктах пропуска на госгранице Украины за защитой обратились 15 граждан Белоруссии.