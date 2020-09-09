Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российский коллега Владимир Путин просил его «по-отечески» поддержать Владимира Зеленского после избрания того президентом Украины. Об этом 9 сентября сообщает RT

Только Путин может помочь договориться Лукашенко и оппозиции - эксперт © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Он напомнил, что Белоруссия поддерживала Украину, в том числе приняла у себя 160 тысяч беженцев из соседней страны после начала конфликта в Донбассе. Также президент заверил, что заявления украинского руководства после начала протестов в Белоруссии были сделаны под диктовку американцев.

Лукашенко подтвердил, что Путин одобрил его поддержку Зеленского после избрания того президентом Украины.

«"Ты поговори с ним, он молодой. Ну, так, по-отечески". Я говорю: "Хорошо, я уже поговорил с ним"», — описал Лукашенко свою беседу с российским лидером по поводу Зеленского.

Он добавил, что поехал на Украину на форум регионов двух стран и в беседе с Зеленским постарался убедить его, что Россия не желает захватывать Украину, как утверждают в Киеве.