Последние несколько дней вокруг членов Координационного совета (КС) оппозиции масса слухов и противоречивой информации, которая перетягивает внимание от реально насущных экономических проблем в стране, рассказал глава Витебского отделения Республиканской партии труда и согласия Александр Лукашок в интервью изданию Украина.ру

«Все эти операции спецслужб вокруг ввоза и вывоза ручных оппозиционеров никак не отвечают на вопрос: а как предотвратить надвигающийся экономический коллапс», — сказал депутат.

По его мнению, Лукашенко стоит признаться, что не только внешнее влияние стало причиной уличных беспорядков, и начать решать реальные проблемы, существующие в стране.

Александр Лукашок: Лукашенко пойдёт на реформы, только если Россия будет сильной © Facebook, Александр Лукашок здесь.

В понедельник, 7 августа, появились данные, что похищена член КС Мария Колесникова.

После чего в Координационном совете заявили о пропаже еще двух его членов — Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

Позже стало известно, что оппозиционеры пытались уехать на Украину на автомобиле, но Колесникову «выпихнули» из машины. Впоследствии эта информация не подтвердилась.

СМИ публиковали данные о том, что оппозиционерке все-таки удалось преодолеть границу с Украиной, после чего она порвала свой паспорт.

По последней информации, которую СМИ озвучил отец Колесниковой, она находится в СИЗО № 1 города Минска.

В среду, 9 сентября, появились данные, что неизвестные увезли еще одного оппозиционера Максима Знака.

В составе президиума КС остается нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, которая 9 сентября обвинила власти Белоруссии: «Сначала у нас похитили страну, теперь похищают лучших из нас».

По факту создания КС заведено уголовное дело по статье о публичных призывах к захвату государственной власти или совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Статья предполагает тюремный срок до 5 лет.