Администратора Львовского цирка Кирилла Гальченко обвинила в жестоком обращении с животными собственная дочь – по ее словам, мужчина на глазах у своего малолетнего сына жестоко убил собаку. Об этом в среду, 9 сентября, сообщили в эфире ТСН

О жутком происшествии девушка рассказала на своей странице в Facebook, но позже удалила публикацию.

«Эта мерзость главный администратор Львовского цирка Кирилл Гальченко и, к сожалению, мой родной папа, но с сегодняшнего дня он мне никто. Сегодня он на глазах моего младшего брата убил нашу собаку Фунтика, который был его верным другом, ждал его всегда домой, где бы он ни был. Он убивал его таким способом — прибил гвоздь в палку и бил пока Фунтик не умер», — написала София Гальченко.

Не успели спасти. Украинский живодер использовал свою собаку вместо боксерской груши © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

«Он был ему верным другом», — написала она, не уточнив детали произошедшего.

В связи с публикацией правозащитники из группы UAnimals готовят заявление в полицию, чтобы там проверили факт убийства.