О жутком происшествии девушка рассказала на своей странице в Facebook, но позже удалила публикацию.
«Эта мерзость главный администратор Львовского цирка Кирилл Гальченко и, к сожалению, мой родной папа, но с сегодняшнего дня он мне никто. Сегодня он на глазах моего младшего брата убил нашу собаку Фунтика, который был его верным другом, ждал его всегда домой, где бы он ни был. Он убивал его таким способом — прибил гвоздь в палку и бил пока Фунтик не умер», — написала София Гальченко.
Мать Софии Александра также подтвердила факт смерти собаки.
«Он был ему верным другом», — написала она, не уточнив детали произошедшего.
В связи с публикацией правозащитники из группы UAnimals готовят заявление в полицию, чтобы там проверили факт убийства.