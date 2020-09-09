По его словам, сейчас решаются конфликты, которые были заморожены более 70 лет: ситуация на Ближнем Востоке, между Сербией и Косово и двумя Кореями. Эксперт назвал эту тенденцию «новой геостратегической концепцией».
По его мнению, ситуация в Донбассе будет развиваться в этом же направлении.
«Другое дело, это временные рамки, методы, в этом сейчас главная проблема. Потому что старые элиты ни на Украине, ни в России этот конфликт решить не смогут. У них слишком большие обязательства перед прошлым, они слишком зациклены на старом смысловом идеологическом ряду. Поэтому этот конфликт будут решать новые элиты и у нас, и у вас», — сказал Бизяев.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.