Конфликт в Донбассе будут решать новые украинские и российские элиты, так как у старых слмшком большие обязательства перед прошлым. Об этом эксперт Украинского Института политики Руслан Бизяев сказал в интервью изданию Украина.ру

Рудяков назвал условия для дипломатических прорывов по Донбассу © Алексей Куденко

По его мнению, ситуация в Донбассе будет развиваться в этом же направлении.

«Другое дело, это временные рамки, методы, в этом сейчас главная проблема. Потому что старые элиты ни на Украине, ни в России этот конфликт решить не смогут. У них слишком большие обязательства перед прошлым, они слишком зациклены на старом смысловом идеологическом ряду. Поэтому этот конфликт будут решать новые элиты и у нас, и у вас», — сказал Бизяев.

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