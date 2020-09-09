Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Хмельницкую область принял участие в телемосте «Студенчество объединяет Украину», во время которого на связи с городом были студенты Мариупольского строительного колледжа. Об этом 9 сентября сообщает Офис президента Украины

Зеленский заявил, что приветствует любое объединение украинцев, поскольку это гарантирует независимость и суверенитет страны. Депутат собрался вести бастующих бердянских портовиков в кабинет Зеленского © commons.wikimedia.org, Foreman 1982

«Вы — на большом расстоянии, но расстояния между вами, уверен, больше нет. И там, и здесь люди одинаковые. Одинаково молодые, одинаково красивые, вижу это даже через маски, вижу одинаковую, очень патриотическую одежду», — подчеркнул он.

Глава государства поинтересовался у мариупольских студентов, слышат ли они выстрелы. По словам студентов, во время перемирия в 15 км от линии разграничения все спокойно.