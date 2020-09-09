В Белоруссии сегодня необязательно посещать массовые мероприятия. Многие выражают несогласие на рабочих местах в форме итальянской забастовки или иных формах протестов. Об этом рассказал сопредседатель пророссийской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: Россия предлагает Белоруссии адекватный выход из кризиса © из личного архива Сергея Луща

Но как только зарплаты, в первую очередь бюджетникам, перестанут платить из-за нерешенных проблем в экономике (и этого тоже нельзя исключать), то и они могут выйти на улицу и пополнить ряды протестующих, прогнозирует Лущ.

Общественный деятель добавил, что первопричина протестов состоит в том, что изменилась социальная ткань общества, и появился другой запрос, на который власть не хотела и не была готова реагировать.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.