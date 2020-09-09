Минск уже как минимум два раза получал предложение от России сделать экспортным портом Усть-Лугу вместо Литвы. Но Белоруссия не без оснований указывала, что это дальше, дороже и в этих условиях нужны компенсирующие тарифы. Об этом рассказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич в комментарии Baltnews

Александр Лукашок: Лукашенко пойдёт на реформы, только если Россия будет сильной © Facebook, Александр Лукашок Александр Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает экономические решения в ответ на персональные санкции стран Балтии в отношении белорусского руководства. В свою очередь «Росморпорт» сообщил, что порты Санкт-Петербург, Усть-Луга и Калининград готовы принять с 2021 года ряд номенклатур из Белоруссии.

Сейчас, подчеркнул эксперт, ситуация изменилась, поскольку Литва позиционирует себя как враг для Белоруссии.

«Соответственно, мы как экспертное сообщество, которое занимается этими сюжетами, надеемся, что со временем будут заключены соответствующие договоры, и в 2021 году начнутся перемещения грузов через Усть-Лугу. Для этого нужны определенные инвестиции в железную дорогу на российской и белорусской территориях», — считает Межевич.

Специалист добавил, что Белоруссия созрела для переправки своих грузов через российские порты на Балтийском море, однако для этого потребуется определенное время.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.