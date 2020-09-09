Опасность радикализации протеста в Белоруссии по украинскому сценарию сохраняется, особенно после появления на улицах людей в штатском, как это произошло в минувшее воскресенье. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов

Огораживание Белоруссии. По кому ударит поддержка белорусской оппозиции © Telegram-канал БелТА

По словам собеседника издания, это может подтолкнуть протестующих к насильственным действиям (в телеграм-каналах, координирующих протесты, эта тема уже вбрасывается).

«Другой вопрос, что, в отличие от Украины, в Белоруссии нет боевых структур типа УНА-УНСО или "Правого сектора" (организации запрещены в РФ), которые могли бы эффективно возглавить уличное насилие. Именно поэтому протесты до сих пор носят сугубо мирный, "эльфийский" характер, и перевести их в более агрессивный формат весьма непросто — для этого нет ни людей, ни организаций, ни необходимого опыта», — объяснил Всеволод Шимов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Во вторник, 8 сентября, ведущийся из Польши Telegram-канал Nexta_live перепостил призыв к белорусам создавать собственные «отряды самообороны».