Протестная активность в Белоруссии снизилась, но полностью не сошла на нет. И власть, и оппозиция готовы и рассчитывают на достаточно длительное противостояние. Об этом рассказал сопредседатель пророссийской гражданской инициативы «Союз» Сергей Лущ в интервью изданию Украина.ру

Сергей Лущ: Россия предлагает Белоруссии адекватный выход из кризиса © из личного архива Сергея Луща

По его словам, с началом отопительного сезона ряд вопросов в белорусской экономике до сих пор не решен, а курс валюты достаточно чувствительно отреагировал и на события последних дней, и на забастовки.

Учитывая эти экономические предпосылки, мы увидим вторую волну активизации протестной активности, в которую могут быть вовлечены другие слои населения, добавил Лущ.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.