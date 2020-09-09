«Портовики уверены, что экономические трудности на предприятии связаны с политикой управляющего органа — Министерства инфраструктуры. Профсоюзный комитет подготовил обращение трудового коллектива к президенту, главе Запорожской ОГА, министру инфраструктуры, генеральному прокурору», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на митинге присутствовали депутат Верховной Рады от «Батькивщины» Сергей Соболев и экс-директор порта Николай Ильин. Соболев в обращении к сотрудникам предприятия пообещал максимально содействовать в продвижении обращений портовиков и выразил готовность лично провести делегатов Бердянского порта в кабинеты высшего руководства страны.
В своей резолюции трудовой коллектив проголосовал против сокращений, а руководству предприятия его работники выразили недоверие и предложили уйти с должности.