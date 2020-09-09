Сотрудники Бердянского морского торгового порта отправили делегации в облгосадминистрацию, Мининфраструктуры и Офис президента с требованием коллектива отменить сокращение персонала на 58%. Об этом 8 сентября сообщил «Бердянск 24»

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Отмечается, что на митинге присутствовали депутат Верховной Рады от «Батькивщины» Сергей Соболев и экс-директор порта Николай Ильин. Соболев в обращении к сотрудникам предприятия пообещал максимально содействовать в продвижении обращений портовиков и выразил готовность лично провести делегатов Бердянского порта в кабинеты высшего руководства страны.

В своей резолюции трудовой коллектив проголосовал против сокращений, а руководству предприятия его работники выразили недоверие и предложили уйти с должности.