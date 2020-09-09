Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг доверия к ключевым украинским политикам, которому отдали свои голоса 44% населения. Об этом 9 сентября свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг»

«Президент Зеленский возглавляет рейтинг доверия среди ключевых национальных политиков. 44% опрошенных доверяют главе государства, 51% — не доверяют», — говорится в опросе.

По данным опроса, уровень доверия к президенту Зеленскому выше, чем за аналогичный период каденции имели президенты Петр Порошенко и Виктор Янукович.

Сопредседателю фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют — 58%, лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко доверяют 22%, не доверяют — 74%, лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко доверяют 22%, не доверяют — 75%.

Участниками опроса, который проводился 29 августа — 3 сентября, стали 10 тысяч жителей всех регионов Украины, подконтрольных Киеву.

Метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1%.