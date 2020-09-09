Более половины украинцев считают, что ситуация в регионах после местных выборов не поменяется. Об этом 9 сентября свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг»

«56% считают, что ситуация на региональном уровне после местных выборов не изменится. 27% ожидают улучшения, только 8% — ухудшения», — говорится в сообщении.

Самоуправление против самоуправства. Местные выборы как последний шанс Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Относительно высокий уровень предвыборной мобилизации наблюдается среди очень пожилых людей.

Опрос проводился 29 августа — 3 сентября среди 10 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях. Метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1%.