«56% считают, что ситуация на региональном уровне после местных выборов не изменится. 27% ожидают улучшения, только 8% — ухудшения», — говорится в сообщении.
При этом 59% опрошенных обязательно будут принимать участие в местных выборах, 19% ответили, что шансы на их участие составляют «50 на 50», 7% возможно придут на участки и 14% оценили свое участие в местных выборах как маловероятное.
Относительно высокий уровень предвыборной мобилизации наблюдается среди очень пожилых людей.
Опрос проводился 29 августа — 3 сентября среди 10 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях. Метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1%.