В настоящий момент уровень жизни белорусского населения будет объективно падать, но это происходит не из-за каких-то грубых ошибок, допущенных властями. Об этом рассказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: Россия спасла белорусский режим, но только на время © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Но представления о том, какой должна быть эта модель, у белорусского руководства до сих пор нет», — констатировал Жарихин.

Политолог добавил, что своей жесткой позицией о недопустимости украинского сценария Россия фактически спасла белорусский режим, но если белорусские власти не будут проводить политические и экономические реформы, дальше спасти их не удастся.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на Конституции республики.