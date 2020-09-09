По словам главы государства, назначение генпрокурора — естественный процесс после выборов, как и в любом другом государстве.
«Основной костяк, в правительстве особенно, мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем президент планирует работать после выборов. Ну и естественно, как это принято говорить, определенная доводка всегда существует после выборов», — сказал Лукашенко.
Швед работал в прокуратуре Минска, затем в Генеральной прокуратуре республики. В 2012-м стал первым заместителем председателя Следственного комитета Республики Беларусь. Через год возглавил Государственный комитет судебных экспертиз (ГКСЭ).