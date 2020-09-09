Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил нового генерального прокурора – им стал Андрей Швед. Об этом в среду, 9 сентября, сообщило агентство Sputnik Беларусь

Задержание Колесниковой и интервью Лукашенко. Что ждёт Белоруссию? © Пресс-служба президента Республики Беларусь | Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в фотобанк назначение генпрокурора — естественный процесс после выборов, как и в любом другом государстве.

«Основной костяк, в правительстве особенно, мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем президент планирует работать после выборов. Ну и естественно, как это принято говорить, определенная доводка всегда существует после выборов», — сказал Лукашенко.

Швед работал в прокуратуре Минска, затем в Генеральной прокуратуре республики. В 2012-м стал первым заместителем председателя Следственного комитета Республики Беларусь. Через год возглавил Государственный комитет судебных экспертиз (ГКСЭ).