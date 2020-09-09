Лидером электоральных симпатий украинцев в парламентском рейтинге является партия «Слуга народа», которая имеет более 25% поддержки среди украинцев, готовых голосовать и определившихся с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», обнародованные 9 сентября

На украинских местных выборах в рейтинге лидируют две партии — опрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

За партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» готовы проголосовать 16,7%, «Европейскую солидарность» — 15,6%, «Батькивщину» — 9,4%.

Еще 6% опрошенных поддержали бы «Радикальную партию», 4,3% — партию «Голос», и 4% — партию «Сила и честь». Рейтинг других политических сил ниже 3%, необходимых для прохождения.

Опрос проводился 29 августа — 3 сентября среди 10 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях. Метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1%.