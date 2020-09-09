«В парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 25,7% среди тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании», — говорится в результатах опроса.
За партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» готовы проголосовать 16,7%, «Европейскую солидарность» — 15,6%, «Батькивщину» — 9,4%.
Еще 6% опрошенных поддержали бы «Радикальную партию», 4,3% — партию «Голос», и 4% — партию «Сила и честь». Рейтинг других политических сил ниже 3%, необходимых для прохождения.
Опрос проводился 29 августа — 3 сентября среди 10 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях. Метод опроса — телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1%.