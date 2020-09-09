«Ну и словить хайп на международной резонансной теме, показать свою значимость в глобальном контексте. В принципе это давний прием белорусской официальной пропаганды. Получилось, конечно, неуклюже», — объяснил Всеволод Шимов.
На встрече 3 сентября с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Лукашенко рассказал о перехвате белорусскими спецслужбами беседы представителей властей Польши и Германии, в которой стороны договорились обвинить Россию в «отравлении» оппозиционера Алексея Навального.
В среду, 9 сентября, Лукашенко заявил, что у белорусских властей есть неопубликованная часть разговора о якобы отравлении Навального.
Согласно заявлению правительства Германии от 2 сентября, специалисты лаборатории Бундесвера установили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым веществом «Новичок».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про «отравление» Навального «Новичком», у России нет таких данных.
Оппозиционера госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.