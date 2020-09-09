Публикация прослушек переговоров «Варшавы и Берлина» была рассчитана исключительно на внутренний рынок — показать белорусам, какой Лукашенко молодец и крепкий орешек. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал белорусский политолог Всеволод Шимов

«Ну и словить хайп на международной резонансной теме, показать свою значимость в глобальном контексте. В принципе это давний прием белорусской официальной пропаганды. Получилось, конечно, неуклюже», — объяснил Всеволод Шимов.

На встрече 3 сентября с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Лукашенко рассказал о перехвате белорусскими спецслужбами беседы представителей властей Польши и Германии, в которой стороны договорились обвинить Россию в «отравлении» оппозиционера Алексея Навального.

Лукашенко заинтриговал новым сообщением о неопубликованной части перехвата записи о Навальном © Пресс-служба президента Республики Беларусь | Пресс-служба президента Республики Беларусь | Перейти в фотобанк

Согласно заявлению правительства Германии от 2 сентября, специалисты лаборатории Бундесвера установили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен боевым веществом «Новичок».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про «отравление» Навального «Новичком», у России нет таких данных.

Оппозиционера госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.